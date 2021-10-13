Прощальная церемония с умершим начнется в 13:30 в Свято-Дмитровском храме Харькова.

В Харькове 13 октября на городском кладбище №2 похоронят украинского музыканта и актера Михаила Барбару (Мисько Барбара).

О дате и месте скорбной церемонии сообщила жена музыканта Светлана Олешко в Facebook.

"Сердце Мисько Барбары перестало биться 11 октября 2021 года в 15.00. Это произошло у нас дома в Харькове. Я была рядом", - написала она.

Церемония прощания с Михаилом Барбарой состоится 13 октября в Свято-Дмитровском храме, на Полтавском шляхе, 44 в 13:30. Чин похорон будет правиться в 14:00. Похоронят певца на городском кладбище №2 в Харькове на улице Пушкинской, 102.

Как сообщал УНИАН, 11 октября внезапно умер известный львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара. Причина смерти певца пока неизвестна. В ноябре ему должно было бы исполниться 50 лет.

Жена певца сообщила, что он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее. Накануне они вызвали "скорую", Барбара себя плохо чувствовал. "Скорая" приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро музыкант скончался. Одной из возможных причин называют остановку сердца.

Мисько Барбара: что известно о музыканте

Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове в 1971 году. В 1989 году стал соучредителем и фронтменом группы "Мертвий півень", популярной на протяжении 90-х годов.

Группа исполняла песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.

В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков и играл в харьковском театре "Арабески".

Женат на режиссере театра Светлане Олешко.

Участвовал в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.

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Автор: Виктория Гордиенко