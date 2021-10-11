В ноябре ему должно было бы исполниться 50 лет.

11 октября внезапно умер известный львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара.

Об этом сообщает Тvoemisto.tv со ссылкой на его жену Светлану Олешко.

Причина смерти певца пока неизвестна. В ноябре ему должно было бы исполниться 50 лет.

По информации Zaxid.net, возможной причиной смерти музыканта могла стать остановка сердца.

Мисько Барбара: что известно о музыканте

Читайте также"Играл в футбол и просто упал": умер украинский певец, ему было 36 летМихаил (Мисько) Барбара родился во Львове в 1971 году. В 1989 году стал соучредителем и фронтменом группы "Мертвий півень", популярной на протяжении 90-х годов.

Группа исполняла песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.

В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков и играл в харьковском театре "Арабески".

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Автор: Катерина Шварц