Певица выразила сочувствие всем, кто пострадал от оккупантов.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что в ее доме под Киевом почти месяц жили российские оккупанты. В связи с этим она не может вернуться домой.

"Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сейчас мне некуда вернуться", – написала Билык.

Также она выразила сочувствие всем украинцам, которые более чем за два месяца войны пострадали от российских захватчиков.

"Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, мучительная боль в душе не дает покоя", – добавила певица.

Напомним, ранее украинский шоумен и комик Дмитрий Танкович рассказал, что оккупанты сделали с его домом в Буче.

Вас также могут заинтересовать новости: