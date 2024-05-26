Звезду обвинили в хранении наркотиков.

Известную американскую рэпершу Ники Минаж, на которую ранее подали в суд, задержали в аэропорту Нидерландов. Эпатажную исполнительницу заподозрили в хранении наркотических веществ. Звезду оштрафовали.

Как пишет издание Nos, Минаж прилетела в Амстердам, чтобы выступить с концертом. Далее в рамках ее тура она направлялась в Манчестер, где должно было состояться еще одно ее музыкальное шоу. Однако по прибытии в аэропорт "Схипхол" знаменитость задержали правоохранители. Полиция заподозрила американку в перевозке наркотиков.

В своем Instagram певица прокомментировала инцидент. Она опубликовала разговор с сотрудником аэропорта, который сообщил, что полиция хочет обыскать ее багаж. На что Ники отрицала наличие у нее каких-либо психотропов и сказала, что ее чемоданы проверили раньше.

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"Они пытались помешать мне провести шоу. Они забрали мои сумки, прежде чем я смогла их увидеть. Положили их в самолет. Теперь говорят, что ждут таможню. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как остальные провалились. Все, что они делали, является незаконным", - написала звезда.

В багаже артистки обнаружили марихуану. По данным издания, рэпершу оштрафовали на 350 евро за перевозку легких наркотиков весом от 30 до 100 граммов. Однако Минаж опровергает обвинения и утверждает, что запрещенные вещества перевозила не она, а ее охранник. Поэтому он заплатил штраф.

"Ей все еще рады в Нидерландах, но важно, чтобы это не повторилось. Тогда штрафы будут больше", - говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за инцидента выступление певицы в Манчестере отменили и перенесли на другую дату. Дело в отношении звезды закрыли, а ее саму отпустили.

Чем известна Ники Минаж

Минаж - известная на весь мир рэперша, которая выпускала хиты с Бейонсе, Рианной, Мадонной, Бритни Спирс, Дэвидом Гетта, Арианой Гранде, Кэти Перри. В 2012 году она была судьей американского шоу American Idol.

Исполнительница стала первой артисткой в истории, 7 песен которой одновременно вошли в чарт Billboard Hot 100. Также Минаж снялась в комедии "Другая женщина", которая вышла в 2014 году.

Напомним, ранее Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения.

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