На певицу и ее мужа Кеннета Петти подала в суд женщина, за изнасилование которой Петти был осужден в 1994 году. Теперь женщина подала в суд, утверждая, что пара преследовала ее.

На американскую рэп-певицу Ники Минаж и ее супруга Кеннета Петти подала в суд женщина, за изнасилование которой Петти уже был осужден в 1994 году.

Тогда он отсидел в тюрьме четыре с половиной года, после того, как признал себя виновным в попытке изнасилования.

Теперь же женщина, которой сейчас 43 года, подала в суд, утверждая, что пара преследовала ее, чтобы заставить отозвать свои претензии. В иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, говорится, что Минаж через посредника предлагала ей $500 тыс. в обмен на отказ от обвинений против Петти. Также в иске, в котором требуется возмещение ущерба, говорится, что женщина в настоящее время скрывается, опасаясь возмездия.

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В прошлом году супруг певицы был арестован за отказ зарегистрироваться в базе бывших сексуальных преступников. После ареста Петти в 2020 году Минаж якобы позвонила изнасилованной им женщине и предложила перевезти ее и ее семью в Лос-Анджелес, если она сможет "помочь" ей. Потерпевшая отказалась. Она также утверждает, что в течение нескольких дней после отклонения предложений она и ее семья "пострадали от преследований и нежелательных посещений".

Женщина сказала, что не могла работать с мая 2020 года "из-за тяжелой депрессии, паранойи, постоянных переездов, преследований и угроз" со стороны звездной пары.

Как сообщают американские СМИ, юридическая команда музыканта пока не ответила на обвинения, передает ВВС.

Отношения Ники Минаж и Кеннета Петти

Певица Ники Минаж и Кеннет Петти начали встречаться в 2018 году.

Через год они объявили, что поженились.

У пары есть 11-месячный сын.

Автор: Иван Бойко