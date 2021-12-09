8 декабря рэперше исполнилось 39 лет.

8 декабря тринидадская рэперша Ники Минаж отмечала свое 39-летие. В честь праздника она устроила откровенную фотосессию.

В кадре она позировала с праздничным тортом и с большой плюшевой игрушкой. На некоторых снимках она предстала в одних трусиках, прикрывая обнаженную грудь рукой. Но есть и те кадры, где Минаж позирует абсолютно голой.

"Поздравьте с днем рождения плохую девочку", - подписала фото Ники.

Буквально за 12 часов фото набрало более пяти миллионов лайков, а активные пользователи оставили свои комментарии.

"Ничего себе", "Эпатажная Ники Минаж", "Тебе идет такой образ", "Вау, какая фигура", "Сладкая девочка", - пишут в сети.

Читайте также "Будь моей": Аlyona Аlyona рассказала, как возлюбленный предложил ей встречаться Кто такая Ники Минаж

Минаж известна сотрудничеством с таким артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Кеша, Бритни Спирс, Джесси Джей, Дэвид Гетта, Ариана Гранде, Кэти Перри и группа DNCE. В середине 2012 года она подписала контракт с американским шоу American Idol и стала четвёртой судьёй 12-го сезона.

Ники стала первой артисткой в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100.

В 2013 году Минаж снялась в комедии "Другая женщина", премьера которой состоялась 24 мая 2014 года, в роли Лидии. Партнёрами Оники по фильму стали Кэмерон Диас, Лесли Манн, Кейт Аптон и Николай Костер-Вальдау.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич