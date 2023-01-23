По словам актрисы, первая жена Цымбалюка очень тяжело переживала их разрыв.

Украинская актриса Виктория Варлей несколько лет назад состояла в отношениях с коллегой по цеху, секс-символом украинского кино Тарасом Цымбалюком.

По словам Виктории, они познакомились на съемках сериала "Суперкопы". Между ними сразу пробежала искра. Поэтому они начали встречаться, несмотря на то, что Цымбалюк был женат на своей однокурснице.

Однако, как призналася Варлей в интервью Анне Олицкой, она не знала, что у Тараса была жена, ведь он ей об этом не рассказывал. Также она добавила, что женщина очень тяжело переживала их расставание.

Видео дня

"У нас была вечеринка по случаю "экватора" проекта. Пили вино, стали танцевать, целоваться. И как-то все завертелось. Тогда он был женат. Так случилось, что от первой жены он ушел ко мне", - сказала Варлей.

Актриса добавила, что ей с Тарасом было хорошо, но она никогда не рассматривала его как будущего супруга и отца своих детей. По словам Варлей, он тогда был несерьезным и очень мечтал о карьере актера.

Напомним, Виктория Варлей из "Холостяка-12" вышла замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: