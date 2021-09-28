Американская поп-дива Деми Ловато видела НЛО в виде светящегося синего шара в одной из пустынь США.

Американская поп-звезда Деми Ловато, которая ранее в этом году объявила себя небинарной личностью совершила новый каминг-аут - она утверждает, что вступала в контакт с инопланетянами.

Об этом она заявила в интервью E! News.

По словам Ловато, контакт с представителями внеземных цивилизаций случился во время ее визита в национальный парк "Джошуа-Три" в штате Калифорния.

"Мы вышли в пустыню в "Джошуа-Три", и я увидела этот синий шар. Он как бы парил на расстоянии около 50 футов (около 15 метров - УНИАН), может быть, меньше, над землей и как бы на расстоянии от меня", - утверждает 29-летняя артистка.

Она считает, что эта встреча "изменила ее взгляд на мир".

"Если сначала вы это подозреваете (существование инопланетян - УНИАН), а потом это подозрение внезапно подтверждается - это наверняка меняет вашу реальность", - говорит Ловато.

Читайте такжеПопулярная певица шокировала фанов маникюром с грудьюКроме того, изданию Entertainment Weekly певица призналась, что вступала в контакт с внеземными расами и раньше. Впервые это произошло во время празднования ее 28-летия в 2020 году.

"Я вступила в контакт, и это был довольно умопомрачительный опыт. С тех пор я стала больше изучать это", - говорил Деми Ловато.

К тому же, она уверена, пришельцы уже живут среди людей.

"Они очень заботливые, очень умные существа, которые просто действуют в самых лучших интересах нашей планеты", - утверждает артистка.

В связи с этим она при помощи сестры даже сняла телешоу об инопланетянах "Неопознанное с Деми Ловато", которое выйдет 30 сентября на канале Peacock.

Как уже сообщал УНИАН, ранее певица призналась, что дважды становилась жертвой изнасилования.

Автор: Станислав Кожемякин