Отныне артистка будет употреблять по отношению к себе местоимения "они/их".

Известная американская певица и актриса Деми Ловато совершила каминг-аут, заявив, что идентифицирует себя как небинарная персона (личность, которая не относится ни к мужскому, ни к женскому гендеру).

Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я осознала это после долгих лет самоанализа и рефлексии. Я все еще учусь и познаю себя, и я не претендую на звание эксперта или оратора. Я делаю это для тех, кто не может рассказать своим близким о том, кто они есть на самом деле. Пожалуйста, будьте честны и знайте, что я посылаю вам лучи большой любви», – отметила Ловато.

По словам певицы, в будущем она собирается использовать по отношению к себе местоимения «они/их». По мнению Ловато, это обращение лучше передает изменчивость ее гендерной идентичности.

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Автор: Катерина Шварц