Деми Ловато сделала шокирующее заявление.

Известная певица Деми Ловато сняла автобиографический фильм "Деми Ловато: Танцы с дьяволом", в котором рассказала обо всем, что ей пришлось пережить.

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Об этом сообщает The Guardian.

Оказывается, еще в подростковом возрасте она стала жертвой изнасилования. Впервые это произошло, когда ей было 15 лет, и тогда она еще была девственницей.

"Я потеряла девственность из-за изнасилования. В первый раз у меня не было романтики", – рассказала Деми.

Звезда рассказала, что сделал с ней такое ее парень, но без согласия. Она рассказывала об этом жутком происшествии взрослым, но успехом это не увенчалось. Парень так и не понес никакого наказания. Поэтому она решила самостоятельно пережить эту травму, но ей становилось только хуже.

Второй раз ее изнасиловали в 18 лет. Тогда девушка увлеклась наркотиками, и над ней надругался поставщик запрещенных веществ.

"У меня не просто произошла передозировка. Моим состоянием воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня оставили умирать после того, как изнасиловали. Когда я проснулась, они спросили, был ли у нас секс по взаимному согласию. Перед глазами был момент, когда этот мужчина сидел на мне, и я сказала "да". Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение", – вспомнила Ловато.

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Автор: Диана Могилевич