Людмила Купина умерла в возрасте 76 лет.

Советская актриса Людмила Купина умерла на 77 году жизни. Причина смерти пока неизвестна. Родственники пока не сообщили дату и место прощания с актрисой.

Об этом сообщает "Пятый канал".

Причиной смерти мог стать коронавирус, которым Купина заразилась в конце сентября. Ее состояние начало резко ухудшаться. В результате артистку перевели в реанимацию с поражением легких до 76%.

Отметим, Купина запомнилась ролью в фильме "Служебный роман". Там она сыграла сотрудницу статистического учреждения. Фильм Эльдара Рязанова появился в 1977 году, а уже в следующем году он стал лидером проката. По состоянию на 2021 год "Служебный роман" набрал на YouTube почти 35 миллионов просмотров.

Людмила Купина: что о ней известно

В 1969 году артистка окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Много лет она играла в Московском театре киноактера.

Помимо театральных постановок, она также была задействована в кино. Купина снялась более чем в 20 лентах, среди которых "Служебный роман", "Я тебя никогда не забуду", "Трембита", "Обрыв", "Вечный зов", "Человек на полустанке".

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Автор: Диана Могилевич