Вествуд умерла в Лондоне в окружении своей семьи.

Умерла одна из самых легендарных дизайнеров в мире - Вивьен Вествуд.

Вествуд было 82-года. Она умерла в Лондоне в окружении членов семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

"Вивьен занималась любимым делом до последнего: проектировала, работала над искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут жить в будущем", - говорится в аккаунте ее модного дома в Инстаграм.

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Кто такая Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд родилась в апреле 1941 года. До того, как заняться модой, работала учителем.

Вествуд стала известной в 1970 годах и была одной из создательниц панк-эстетики в высокой моде. В 1981 году она создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood. В 1990-х стала второй британской женщиной-модельером, который представил свои коллекции в Париже.

Вествуд считалась одним из самых влиятельных модельеров прошлого века.

По данным на 2021 год, ее состояние превышало $50 млн.

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