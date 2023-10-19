Его не стало на 61 году жизни.

Сегодня, 19 октября, стало известно о смерти популярного актера Сергея Гладкова. Причина смерти пока неизвестна. Его не стало в возрасте 60 лет.

Об этом сообщил актер творческой группы "Каламбур" Вадим Набоков на своей странице в Facebook.

Отметим, Гладков был одним из актеров, создателей и сценаристов юмористической программы "Каламбур".

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Многим он запомнился как Мужик из "Деревни Дураков", Неудачник из рубрики "Бар Каламбур", Дранкель из рубрики "Железный капут", Миссис Бурпул из рубрики "Крутое пике". В 1991-1995 годах снимался в юмористической программе "Маски-шоу".

Известно, что Гладков родился в Харькове и начинал свою карьеру как клоун. Он был женат и имел двоих детей.

Напомним, ранее стало известно о смерти шоумена Сергея Сивохи. Он умер 17 октября в возрасте 54 лет. Его близкие сообщили, что он боролся с недугом, однако с каким именно неизвестно.

Его друг рассказал, что Сивохо последнее время передвигался на костылях и даже лежал в больнице. Он лечился в Германии, там же он и умер.

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