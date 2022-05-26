Актер скончался во сне, однако о причинах смерти пока не сообщается.

Скончался американский актер Рэй Лиотта, ставший звездой фильма Мартина Скорсезе "Славные парни".

Актер скончался в Доминикане в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что он скончался во сне, однако о причинах смерти пока не сообщается.

Отмечается, что в последнее время Лиотта часто снимался. Среди его недавних картин "Множественные святые Ньюарка", "Брачная история" и "Без резких движений".

Актер также должен был сыграть главную роль в ленте "Вещество" вместе с Деми Мур и Маргарет Куэлли.

Рэй Лиотта: что о нем известно

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке.

Его дебютом в кино стал сериал "Другой мир", в котором он снялся в 1978 году.

Позднее актер прославился не только благодаря роли гангстера Генри Хилла в культовой картине Скорсезе, но и за счет таких проектов, как "Джон Кью", "Ганнибал", "Коррина, Коррина" и "Идентификация".

За роль в сериале "Скорая помощь" получил премию "Эмми" в номинации "Лучший приглашенный актер в драматическом сериале".