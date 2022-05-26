Актер, который поддерживает Украину, гневно высказался в адрес путиниста Ивана Охлобыстина.

Алексей Панин резко отреагировал на слова Ивана Охлобыстина в свой адрес. Главный герой сериала "Интерны" назвал Панина "матерым извращенцем". В своем Instagram-блоге Алексей опубликовал жесткий ответ.

"Человек, который открыто призывает убивать геев и поддерживает войну в Украине, позволяет себе комментировать морально-нравственные нормы. Я посоветовал бы Ивану засунуть язык в одно место и никогда больше его не доставать. Ну или доставать для прямого назначения - лизать задницу кому-то в Кремле", - сказал актер.

Он уточнил, что ранее с уважением относился к Охлобыстину и его творчеству, и был рад сниматься с ним в общих проектах. Однако сейчас это уважение пропало.

Напомним, недавно фанат Путина Иван Охлобыстин высказался о Галкине, и сказал, что он относится "к извращениям отрицательно".

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