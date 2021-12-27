Канадский режиссер Жан-Марк Валле умер в воскресенье, 26 декабря, в возрасте 58 лет.
Об этом сообщает Variety.
По словам близких, Валле скончался в своем загородном доме, который находится в Квебеке. Но причина смерти пока неизвестна.
"Он был настоящим творцом, щедрым, любящим парнем. Все, кто с ним работал, не могли не заметить талант и воображение, которыми он обладал. Он был для меня другом, творческим партнером и старшим братом", – поделился продюсер Натан Росс, который тесно сотрудничал с покойным режисером.
Отметим, у Жана-Марка Валле осталось двое сыновей. Были ли они с ним в момент его смерти - неизвестно.
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Жан-Марк Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Он изучал кинематограф в колледже при Университете Квебека в Монреале.
В 1990-х годах Валле спродюсировал несколько короткометражных фильмов, получивших хорошие отзывы. Его первым полнометражным фильмом стал "Чёрный список" в 1995 году. В год выхода фильм стал самым кассовым в Квебеке и получил девять номинаций на премию Джини. После успеха этого фильма Валле переехал в Лос-Анджелес.
За фильм "Далласский клуб покупателей" его номинировали на Оскар, а за первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" он удостоился премии Эмми.