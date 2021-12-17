Причины смерти артистки не уточняются.

На 74-м году жизни умерла российская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина.

Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Читайте такжеУмер режиссёр фильма "Асса" Сергей СоловьёвБольше всего она запомнилась зрителям по роли буфетчицы в аэропорту в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". При этом Наумкину даже не упомянули в титрах.

Елена Наумкина: что о ней известно

Наумкина сыграла лавную роль в короткометражном фильме "Рудольфио". Позже она исполнила главные роли в картинах "Сумка инкассатора", "Дом у кольцевой дороги", "Ожидание". Помимо этого, актриса играла в театре.

Напомним, в феврале 2021 года умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Автор: Ольга Робейко