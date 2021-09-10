Артист очень расстроен, что не сможет сыграть со своим сыном во время тура группы Genesis.

Известный британский музыкант, барабанщик и вокалист рок-группы Genesis Фил Коллинз откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.

Подробностями своей болезни он поделился в интервью для программы BBC Breakfast.

В частности, 70-летний музыкант признался, что из-за болезни нервной системы он больше не может играть на барабанах.

Коллинз очень расстроен, что не сможет сыграть со своим сыном.

Дело в том, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса реюнион-тур группы Genesis был сорван. Теперь же музыканты готовы выйти на сцену, но, увы, Фил Коллинз не сможет к ним присоединиться. Вместо него играть будет сын Фила Ник.

"Я сильно расстроен из-за того, что не могу поиграть в одной группе со своим сыном", – отметил он.

Музыкант добавил, что не знает, сможет ли он выступать снова.

Фил Коллинз: проблемы со здоровьем

Читайте такжеБоб Дилан опроверг обвинения в растлении 12-летней девочки в 1965 годуИзвестно, что в 2015 году Коллинз перенес операцию на спине. После нее у артиста начались проблемы с нервной системой.

По словам врачей, у Коллинза развился синдром "отвислой стопы", при котором ему стало трудно поднимать ноги и ходить.

Спустя два года после операции Фил Коллинз снова попал в больницу после того, как упал в номере отеля в Лондоне. В результате этого падения он получил глубокую рану на лице.

Фил Коллинз: что известно о музыканте

Музыкант Получил известность как участник рок-группы Genesis,

Он является одним из трех музыкантов за всю историю, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров. Другие два – Пол Маккартни и Майкл Джексон.

В списке "100 величайших барабанщиков всех времен" журнала Rolling Stone Коллинз занял 43 место.

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Автор: Катерина Шварц