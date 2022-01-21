Троекратный обладатель "Эмми" боролся с раком крови.

На 69-м году жизни скончался известный американский комик и актер Луи Андерсон.

Об этом сообщает издание TMZ.

18 января стало известно, что популярного комика госпитализировали в Лас-Вегасе. Спустя три дня - утром 21 января - Андерсон умер.

Луи боролся с агрессивной формой рака крови. Доподлинно неизвестно, когда он узнал о своем диагнозе, но накануне он проходил лечение в Вегасе.

Андерсон стал известным как один из самых любимых комиксов Америки. Канал Comedy Central признавал его одним из 100 лучших комиков всех времен.

Андерсон был вторым младшим из 11 детей в своей семье. Его воспоминания о детстве, непростых отношениях с помешанным на войне отцом и травле из-за лишнего веса, легли в основу популярного комедийного мультсериала "Жизнь с Луи". В шоу, которое показывали на Fox Kids, подробно описывалось, как комедия помогала парню справиться со всеми трудностями.

Шоу получило культовый статус в некоторых странах Восточной Европы, где Fox Kids был популярным телеканалом в 1990-х и в начале 2000-х годов. Сериал дважды получал премию "Эмми", а также трижды был награжден гуманитарной премией.

Сам Андерсон получал награду "Эмми" трижды.

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