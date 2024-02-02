Причина смерти пока не сообщается.

Известный украинский телеведуущий, получивший признание после выхода в эфир детской программы "Сказки деда Панаса", Анатолий Дриженко умер. Его не стало на 83 году жизни.

Об этом сообщил коллектив Театра имени В. Василько на своей странице в Facebook.

"С глубокой грустью извещаем о невосполнимой потере - на 83-м году жизни остановилось сердце выдающегося художника, народного артиста Украины Анатолия Николаевича Дриженко... Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром, душой коллектива..." - говорится в заявлении.

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Также коллеги Дриженко выразили глубокое соболезнование его семье, друзьям и зрителям.

2 февраля с артистом попрощались на сцене Театра им. В. Василько. Где и когда его похоронят - неизвестно.

Напомним, ранее умер музыкант группы "Машина времени". Юрия Ильченко не стало на 73-году жизни.

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