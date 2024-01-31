Российский рок-музыкант Юрий Ильченко ушел в засветы. О его смерти стало известно только сегодня. Сообщается, что его не стало 29 января на 73 году жизни.
По данным российских СМИ, о смерти Ильченко рассказал журналист Владислав Бачуров. Однако он не раскрыл подробностей, как это произошло и по какой причине.
"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить"", - написал Бачуров строками из песни группы "Машина времени", музыкантом которой был Ильченко.
Известно, что Юрий Ильченко был солистом ленинградской группы "Мифы", был недолго в составе ленинградской группы "Земляне" и московской группы "Машина времени".
Его коллеги пока не комментируют смерть артиста. Возможно, детали будут позже. Где и когда Ильченко похоронят неизвестно.
Напомним, на войне погиб известный украинский актер. 31-летнего Владимира Фединчука не стало 22 января под Михайловкой, в Донецкой области.