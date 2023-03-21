56-летний актер признавался, что злоупотребляет алкоголем.

В Лондоне умер актер, сыгравший в одной из частей "Гарри Поттера", а также в фильме "Звездные войны". Полу Гранту было 56 лет.

Как сообщает The Guardian, 16 марта актера нашли возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в северной части Лондона. Грант был без сознания, по некоторым данным, он упал в обморок.

Вскоре врачи забрали его в больницу, но спасти артиста не удалось, 20 марта они констатировали его смерть. У актера остались девушка, две дочери, сын, пасынки и внуки.

Дочь актера Софи Джейн Грант в комментарии для издания Sky News подтвердила его смерть и отметила, что ей очень больно. Ей сложно пережить утрату.

"Я убита горем… Ни одна девушка не заслуживает того, чтобы ее отца забрали… Он был так хорошо известен и любим. Он ушел слишком рано", - сказала дочь Гранта.

Всего за три недели до смерти актер дал интервью прямо на вокзале. В этот момент Грант употреблял алкоголь и не скрывал, что он слишком увлекся спиртными напитками. Актер жаловался на свою жизнь и признался, что он потратил свои гонорары на ерунду.

Актер Пол Грант - где он снимался

Полу Гранту было 56 лет. За свою жизнь он снялся во многих фильмах. Актер, рост которого составлял 132 сантиметра, не стеснялся своей карликовости. Он играл роли гоблинов, эвока и был каскадером.

Грант сыграл в фильме "Звездные войны: Эпизод 6 - возвращение Джедая". Также он исполнил роль в кинокартине "Гарри Поттер и философский камень", там он играл гоблина из банка, куда Гарри приходил с Хагридом. Помимо этого, актер снимался в мюзикле "Лабиринт", который вышел в 1986 году. Также он появился в фильме "Легенда" с Томом Крузом.

Напомним, ранее стало известно, что в США умер актер из "Джона Уика", CSI и "Прослушки".

Вас также могут заинтересовать новости: