Пользователи сети раскритиковали организаторов конкурса и напомнили, что Россия бомбит Украину.

4 февраля в Болгарии состоялся конкурс красоты "Миссис Вселенная-2022", где принимают участие замужние женщины и те, у которых есть дети. В этот раз победительницей стала россиянка Елена Максимова.

За корону победительницы боролись 120 участниц из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Беларуси, Украины, Германии, Испании, США и других. Однако победу одержала россиянка, что спровоцировало шквал негатива в адрес организаторов конкурса.

Пользователи сети не понимают, как в нынешних обстоятельствах на таком масштабном конкурсе могла победить гражданка России - страны, которая устроила полномасштабное вторжение в Украину и убивает мирное население.

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Что пишут в сети

"Что, российский папик оказался богаче других?"

"Я что-то не поняла, а как это произошло в нынешней обстановке? Как цивилизованный мир это допустил?"

"Иди лесом"

"Почему к участию допустили россиянку? Ее страна ежедневно бомбит украинские города. Льется кровь военных, детей, женщин. Вы в своем уме?"

"Почему россиянки до сих пор выступают на мировых конкурсах? РФ нужно изолировать от всего мира! Ваши руки по локоть в крови, убийцы!"

"Серьезно? Россиянка? Что она вообще там забыла? После того, как Россия развязала войну, ее граждан должны отрезать от всего цивилизованного мира! Они везде должны быть изгоями! Не понимаю, почему на конкурсе такого уровня не все ещё это осознали"

Напомним, ранее состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная". В нем приняла участие россиянка Анна Линникова. Девушка оскандалилась своим поведением. Она обзывала "расистами" тех, кто не хотел с ней общаться, и постоянно бегала за украинкой.

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