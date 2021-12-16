Печальную весть о невозможности посетить страну Юлик узнал вечером за день до вылета в Неаполь.

15 декабря в украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство здравоохранения Италии внесло Украину в категорию "Е", что не дает права без веской причины посещать их страну.

В эксклюзивном комментарии УНИАН Юлик признался, что расстроился из-за такого известия, ведь у него были грандиозные планы.

Читайте такжеСкандальный жених Анны Тринчер увеличил себе губы (фото)"Сказать, что я разочарован - ничего не сказать. Мы с моей женой и сыном должны были увидеть мою маму, спланировали программу и настроили немало планов. Но все пошло...",- сказал Юлик.

Свое путешествие артист спланировал за неделю до полета, однако чиновники внесли свои коррективы. Также Юлик в подвешенном состоянии относительно бронирования на международной платформе бронирования Booking, поскольку пока компания не знает, вернет ли средства за жилье.

Напомним, именно в Неаполе Юлик получал образование и учился в местной консерватории. Всего артист прожил в этой стране более 8 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич