Лия рассказала, что в трехлетнем возрасте у ее брата начался регресс.

Дочь украинского композитора Константина Меладзе - Лия - рассказала, что у ее младшего брата Валерия есть неизлечимая болезнь. Он страдает тяжелой формой аутизма. По словам девушки, для его лечения родители привлекали врачей даже из Израиля.

Также в программе ЖВЛ она рассказала, что с трех лет мальчик перестал самостоятельно себя обслуживать и начал плохо разговаривать. При этом ее мама Яна Сумм все свое время уделяет ребенку, развивает его. Также у них есть няня, которая помогает им в воспитании Валерия.

Читайте также"Впервые попустил токсикоз": MARUV рассказала, как тяжело переносит беременность"Иногда это горе, а в каком-то моменте – счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный", - сказала Лия.

Кроме того, Лия добавила, что ее отец Константин Меладзе очень заботливый и делает все возможное, чтобы его детям было хорошо.

Напомним, ранее Лия Меладзе рассказала о диагнозе, который от нее скрывали.

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