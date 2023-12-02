Алексей Суханов назвал россиян, уехавших из РФ из-за кровавой политики Кремля, приспособленцами.

Украинский телеведущий Алексей Суханов выступил против выражения "хорошие русские". Он отметил, что нет россиян, которые могут быть своими для украинцев, имея ввиду в том числе Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тоннами сюда помощь – мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне не сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они может и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Разводят лишь разговоры. Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец", - Суханов выразил свою точку зрения в интервью "Обозреватель".

Он отметил, что не верит в любую возможность расцвета так называемой России.

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"Не верю в то, что эта страна когда-то может стать цивилизованной. Не верю в действующую силу российской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих". Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с живущими там: родственники это или просто знакомы. У меня нет там никого и ничего", - подытожил журналист.

Позиция Максим Галкина и Аллы Пугачевой по войне

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину комик Максим Галкин и певица Алла Пугачева осудили кровавую политику Кремля и выехали РФ. Галкин отдавал часть средств со своих концертов для украинских беженцев.

Долгое время Галкин и Пугачева жили в Израиле и возвращаться в Россию не планировали. Однако после нападения боевиков ХАМАС пара переехала на Кипр. К слову, недавно Галкина и Пугачеву подловили на прогулке.

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