По словам Эмиля Крупника, Лорак чаще всего делает так, как ей говорят.

Украинский поэт и музыкант Эмиль Крупник прокомментировал молчание опальной Ани Лорак о войне в Украине. По его словам, изначально на Лорак слишком сильное влияние имел продюсер Юрий Фалеса, потом она подверглась влиянию и других людей.

"Понимаете, в ситуации с Каролиной... Она некрасиво себя повела – уехала из Украины и сразу показала, что она на той стороне. Другое дело, что Каролина большим умом не отличается. Сначала она жила умом Юры Фалесы, потом других... Она прекрасная, красивая, замечательная женщина, изумительно поет, судьба у нее непростая. Мы все это понимаем, но требовать от нее интеллектуальных осмыслений своего поведения не стоит", – сказал Крупник в интервью изданию "Гордон".

Он отметил, что из-за такой позиции Лорак испортила о себе мнение многих украинцев. Более того, в 2015 году в родных Черновцах вырвали ее звезду на Аллеи звезд.

Напомним, Ани Лорак так и не высказалась о войне в Украине. При этом она отменила концерты в РФ. Где находится сейчас певица - неизвестно.

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