Богдан откровенно заговорил на тему мобилизации.

Украинский актер театра и кино Богдан Буйлук, который снимался в сериалах "Опер по вызову", "Тень звезды", "Дочки-матери" и во многих других кинокартинах, рассказал о бронировании от мобилизации.

По словам 30-летнего мужчины, в столичном театре, где он сейчас работает, есть бронирование. Однако это произошло совсем недавно.

"С недавних пор уже есть бронь. Есть как и во всех театрах", - ответил Богдан в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Буйлук добавил, что был удивлен тем, что во время войны театры в Украине признали важными. Но подчеркнул, что сейчас действительно людям хочется получать приятные эмоции от актеров со сцены.

"Я думаю: "Боже, я никогда бы не мог подумать". Ведь в нашей стране культура всегда была на последнем месте, а здесь прям критическая инфраструктура. Но сейчас для театра лучшее время, мне кажется, за все годы независимости, а может и больше. Сейчас людям очень необходим этот обмен энергиями, эти живые глаза, которые они видят, это живое искусство. Сейчас театр стал модным - это невероятно радует", - добавил Богдан.

Напомним, ранее украинская актриса Ольга Атанасова ответила, как относится к бронированию мужчин-актеров. По ее словам, каждый держит свой тыл и помогает, чем может и как может.

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