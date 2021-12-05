Лидия Таран поделилась курьезной историей.

Украинская телеведущая Лидия Таран в инста-сториз рассказала о курьезе, который произошел во время прямого эфира ТСН.

"Вот и настал тот момент, когда по команде "Поехали" наш движущийся пол устал и никуда не поехал. Поэтому пришлось "ехать" самой ножками к стартовой точке ТСН. За это я и люблю прямой эфир", - рассказала Таран.

Отметим, в новом выпуске ТСН ведущая появилась в стильном брючном костюме желтого цвета, который идеально сел ей по фигуре. Дополнила она его белой майкой.

Напомним, ранее Лидия Таран рассказала об еще одном конфузе - прямо на съемках у нее треснуло платье.

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Лидия Таран - украинская телеведущая, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Она начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом "Осуществи мечту", цель которого - реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.

С 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она занималась такими программами, как " Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

Известно, что Лидия любит кататься на лыжах, часто меняет свой имидж, а также она участвовала в шоу "Танцую для тебя".

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Автор: Диана Могилевич