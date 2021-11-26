Певица сходила к косметологу.

Популярная украинская певица Оля Полякова перед новыми съемками сходила к косметологу.

Видео из клиники исполнительница поделилась в Instagram-сторис.

"Сегодня у меня очередные съемки, и я, конечно же, опять готовлю лицо", – отметила она на ролике.

Читайте такжеДзидзьо признался, изменял ли бывшей жене с Цибульской: "Слава об этом знала"До этого Полякова в эфире их с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" рассказывала, какие обычно делает косметологические процедуры:

"Я делаю ботокс с 23 лет – у меня есть "морщина гордеца". Сейчас колю раз в 8 месяцев. Я не делаю нити, мезотерапию: папулы у меня сходят по неделе, у меня нет столько времени. У меня крупные черты лица, и инъекции гиалуронки сделали бы меня похожей на покусанную пчелами женщину".

Кроме того, по словам певицы, она очень усердно каждый раз готовится к выходу на публику или к съемкам.

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Автор: Катерина Шварц