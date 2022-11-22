Евгения Эмеральд узнала пол ребенка на гендер-пати.

В октябре 2022 года украинская снайперша Евгения Эмеральд, которую окрестили Жанной д'Арк, рассекретила пол второго ребенка. Как рассказала девушка, она сама долго не знала, кто у нее родится, пока друзья не устроили им с супругом гендер-пати.

Супруги во время гендер-пати лопнули огромный воздушный шар, из которого разлетелось розовое конфетти. Таким образом стало известно, что Эмеральд и Евгений Стыпанюк ждут девочку.

"Ну что... берегись русня! Мир ждет снайпершу. Наше военное Бандерятко - будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны... Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей. Мой Евгений Стыпанюк мечтал именно о девочке (это он еще не знает, что такое я - в квадрате)! Мой папа бы его понял. Давайте помолимся за Евгения", - пошутила девушка на своей странице в Instagram.

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Напомним, у Евгении есть ребенок от предыдущих отношений. Девушка неоднократно рассказывала, что дочь ею очень гордится. И хоть с отцом ребенка у нее не сложились отношения, она нашла свою любовь на войне, и уже 14 октября вышла замуж.

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