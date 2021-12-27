По словам Санты Димопулос, супруг всегда дарит ей только то, что она очень хочет.

Украинская певица Санта Димопулос в программе "Светская жизнь" рассказала, что супруг Игорь Кучеренко, с которым она состоит в браке с 2015 года и воспитывает дочь Софию, всегда спрашивает у друзей, что она хочет на Новый год.

В прошлом году Игорь подарил Санте колье Cartier, которое она уже очень давно хотела.

Читайте также74-летняя София Ротару кардинально изменилась ради выступления в РФ"Мой муж созванивается с моими друзьями и узнает, чего мне хочется и я всегда получаю что-то конкретное, что я просто очень хочу. В прошлом году это было колье Cartier очень красивое", - сказала Димопулос.

Также певица отметила, что этот Новый год они всей семьей проведут в Дубае. Они отправятся в теплую страну на целый месяц, так как соскучились по солнцу.

Отметим, Санта Димопулос трижды была замужем. От экс-супруга Андрея Джеджулы она воспитывает сына Даниэля. А в браке с Игорем Кучеренко у нее родилась дочь София.

Ранее УНИАН сообщал, что Санта Димопулос поделились фотографиями из отпуска.

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