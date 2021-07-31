Экс-жена Андрея Джеджулы выложила в сеть откровенные снимки

Санта Димопулос выложила в свой Instagram фотоотчет из Греции, где артистка проводит отпуск.

Удачная поза, подчеркивающая все изгибы тела и накачанный пресс, всколыхнула волну, и похвала от подписчиков не заставила себя долго ждать:

Какая фигура! Но, думаю, здесь 90% зависит от внутреннего состояния человека

Чуть ранее экс-участница группы "ВИА Гра" похвасталась смелыми нарядами - разнообразием повседневных платьев, белье с которыми, увы, не сочетается.

Еще один удачный look - черное платье с интригующими вырезами по бокам

И завершающий аккорд - облегающее платье цвета марсала, выгодно подчеркивающее аппетитные формы Санты.

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Автор: Иван Бойко