Идеальная фигура украинской звезды / instagram Санты Димопулос

Санта Димопулос выложила в свой Instagram фотоотчет из Греции, где артистка проводит отпуск. 

Удачная поза, подчеркивающая все изгибы тела и накачанный пресс, всколыхнула волну, и похвала от подписчиков не заставила себя долго ждать:

Какая фигура! Но, думаю, здесь 90% зависит от внутреннего состояния человека

Чуть ранее экс-участница группы "ВИА Гра" похвасталась смелыми нарядами - разнообразием повседневных платьев, белье с которыми, увы, не сочетается.

Нежное платье молочного цвета - идеально для отпуска / instagram Санты Димопулос

Еще один удачный look - черное платье с интригующими вырезами по бокам

Оригинальное платье украинской певицы / instagram Санты Димопулос

И завершающий аккорд - облегающее платье цвета марсала, выгодно подчеркивающее аппетитные формы Санты.

Что надевает в отпуске Санта Димопулос / instagram Санты Димопулос

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Автор: Иван Бойко