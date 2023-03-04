Украинская певица Лилия Верес, выступающая под псевдонимом YAGODA, рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее во Львове прямо посреди белого дня. Неприятным опытом она поделилась в интервью Styler.
"Иногда перед выходом на улицу я думаю: "Так, надо снять каблуки, нужна длинная юбка" и так далее... Потому что у меня есть опыт, когда задула баллончиком какого-то козла, который решил меня шлепнуть по бедрам среди бела дня в людном месте. А это не ок, не ок! Потому что все начинается с малого. Потому что мои границы важны, и я думаю, что после этого случая он хорошо подумает, протягивать ли руки к прохожей девушке", - вспомнила музыкант.
Артистка подчеркивает - жертва никогда не виновата в том, что она жертва. Поэтому не стоит обвинять женщин в "слишком коротких юбках" или "слишком глубоком декольте".
"Жертва не виновата никогда, виноват только обидчик. И это важно, об этом нужно кричать! Чтобы наши дети жили в другом обществе, где "нет" означает "нет"! Где у меня есть роскошь просто быть собой и не думать, не привлечет ли внимание какого-нибудь… моя юбка", - добавляет YAGODA.
Это не первый неприятный инцидент в ее жизни. Лилия Верес также вспомнила, что во время одного из музыкальных кастингов ее заставляли раздеваться. Тогда она не согласилась и покинула отбор. Где именно это было - не уточняется, однако судя по ее биографии, девушка в 2012 году принимала участие в проекте "Хочу в "ВИА Гру".
Кто такая YAGODA
Молодая певица Лилия Верес родом из Новояворовска. Лирическая исполнительница начала свою сольную карьеру 5 лет назад. За это время ее дискография пополнилась узнаваемыми композициями "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща" и "Сон".
Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, как ее в 8 лет едва не изнасиловал маньяк.