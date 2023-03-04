Лилия Верес, выступающая под псевдонимом YAGODA, вспомнила неприятный инцидент, который до сих пор не дает покоя.

Украинская певица Лилия Верес, выступающая под псевдонимом YAGODA, рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее во Львове прямо посреди белого дня. Неприятным опытом она поделилась в интервью Styler.

"Иногда перед выходом на улицу я думаю: "Так, надо снять каблуки, нужна длинная юбка" и так далее... Потому что у меня есть опыт, когда задула баллончиком какого-то козла, который решил меня шлепнуть по бедрам среди бела дня в людном месте. А это не ок, не ок! Потому что все начинается с малого. Потому что мои границы важны, и я думаю, что после этого случая он хорошо подумает, протягивать ли руки к прохожей девушке", - вспомнила музыкант.

Артистка подчеркивает - жертва никогда не виновата в том, что она жертва. Поэтому не стоит обвинять женщин в "слишком коротких юбках" или "слишком глубоком декольте".

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"Жертва не виновата никогда, виноват только обидчик. И это важно, об этом нужно кричать! Чтобы наши дети жили в другом обществе, где "нет" означает "нет"! Где у меня есть роскошь просто быть собой и не думать, не привлечет ли внимание какого-нибудь… моя юбка", - добавляет YAGODA.

Это не первый неприятный инцидент в ее жизни. Лилия Верес также вспомнила, что во время одного из музыкальных кастингов ее заставляли раздеваться. Тогда она не согласилась и покинула отбор. Где именно это было - не уточняется, однако судя по ее биографии, девушка в 2012 году принимала участие в проекте "Хочу в "ВИА Гру".

Кто такая YAGODA

Молодая певица Лилия Верес родом из Новояворовска. Лирическая исполнительница начала свою сольную карьеру 5 лет назад. За это время ее дискография пополнилась узнаваемыми композициями "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща" и "Сон".

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, как ее в 8 лет едва не изнасиловал маньяк.

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