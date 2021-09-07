Исполнительница отвечала на вопросы поклонников.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заявила, что весит всего 48 килограммов, а объем груди у нее – 83 сантиметра.

Свои параметры исполнительница рассекретила в сторис Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Если верить ей на слово, то рост у Нади – 168,5 см, талия – 63, а бедра – 94 см.

Кроме того, певица поделилась, что много ест, ей сложно глотать таблетки, и что она никогда не смотрит фильмы ужасов.

Читайте такжеTAYANNA после ухода мужа к Лорак показала своего нового возлюбленногоА вот на вопрос, с кем из знаменитостей Дорофеева хотела бы встретиться, она назвала Stromae (автор Alors On Danse и Papaoutai).

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Автор: Катерина Шварц