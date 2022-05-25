Певица поразила исполнением гимна на митинге в Кишиневе.

Украинская певица SHADU, которая недавно уехала в Молодову в связи с реабилитацией мужа после инсульта, поразила жителей Кишинева исполнением гимна Украины.

Артистка присоединилась к митингу, который проходил у посольства РФ в поддержку Украины. Из видео SHADU видно, как десятки людей с плакатами пришли поддержать призывы остановить войну.

Само видео артистка подписала так: "3 месяца борьбы за нашу свободу. 3 месяца борьбы за свободу всего цивилизованного и демократического мира. Украина одержит эту победу. Для всех. И, прежде всего, для себя. Победа уже близко! Спасибо, Молдова, что с нами всем сердцем! Слава Украине!"

Поклонники в сети также поддержали SHADU: "Очень красиво. Я плачу! Победа за нами", "Просто плачу.... Неси в мир чудесную украинскую душу! Это твоя миссия", "Как красиво".

Напомним, ранее африканская группа перепела "Ой, у лузі червона калина" и стал звездой интернета.

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