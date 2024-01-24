Они обещали протестовать, если мэр допустит концерт Романовского.

23 января в Риме должен был состояться концерт российского пианиста Александра Романовского, однако украинцы сделали все возможное, чтобы его выступление отменилось.

Как сообщает "Укринформ", около десяти общественных организаций пообещали протестовать под университетом, если Романовский все же будет выступать. А Stand for Ukraine.it и вовсе написали письмо ректору и мэру Рима с призывом остановить это действие.

"Организаторы испугались протестующих и негативной огласки. Если накануне в маленькой Модене против пропагандистской российской "конференции" об оккупированном Мариуполе собралось 2 тысячи человек, то трудно представить, сколько бы пришло в Риме", – рассказал координатор Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский об отмене концерта.

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В итоге университет IUC все же отменил концерт Романовского, хоть и пожаловался на массовую "травлю". Более того, в университете назвали украинцев виновниками и агрессорами.

"Они показали, что иногда те, кто идеологически на стороне угнетенного, рискуют совершить такую же несправедливость и стать угнетателем", – говорилось в сообщении.

К слову, Александр Романовский выступал в разбомбленном Мариуполе, напротив Драмтеатра, куда прилетела российская ракета и убила большое количество людей. Также он приезжал на оккупированный Россией Донбасс.

Напомним, известный украинский продюсер получил паспорт РФ.

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