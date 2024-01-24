Знаменитости возмущены статистикой.

Вчерашняя новость о том, что украинцы отдали примерно 5 миллионов долларов в бюджет России (таким образом спонсируют закупку около 10 000 дронов), ведь продолжат смотреть фильмы или слушать музыку страны-агрессора, вызвала возмущение среди звезд украинского шоу-бизнеса.

После ведущей Леси Никитюк, которая написала, что сама готова стать певицей, чтобы только украинцы слушали отечественный контент, начали активно комментировать эту страшную статистику и другие.

Например, в разговорную сторис вышел хореограф Женя Кот, который призвал думать о своих поступках.

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"Цифры посмотрели? Если вам не жалко украинских парней и девушек, защитников наших, то подумайте хотя бы о себе. Потому что там, на передовой, все мы там будем, подумайте о себе. Может скоро именно вы будете бегать от тех самых дронов и всего этого прочего. Подумайте!"- высказался Женя.

Прокомментировала ужасную ситуацию со статистикой и телеведущая Катя Осадчая.

"Когда ты вдруг решил посмотреть российских блогеров, российское кино или сериал, или послушать русскую музыку, не удивляйтесь потом, что у России не заканчивается оружие. Ты сам за него платишь", - отметила женщина.

Не мог сдержать эмоций и актер Тарас Цымбалюк, который подчеркнул, что нельзя ни в коем случае потреблять российский контент.

"Сколько раз об этом говорилось: слушать и смотреть российское - это прямая поддержка армии России. Где бы вы его не качали, так или иначе это трасформируется в удары по Украине!" - написал актер.

Певица KOLA тоже не осталась в стороне и попросила несознательных украинцев остановиться.

"Все, кто до сих пор слушает... Умоляю! Остановись! Это просто уже не то, что неправильно, это просто недостойно. Так не может делать сознательный человек!" - написала исполнительница.

Напомним, недавно блогер Алина Шаманская раскритиковала тех, кто поддерживает русскоязычный контент. Она подчеркнула, что все, кто сегодня создает и потребляет русскоязычный контент - вносит вклад в развитие русской культуры.

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