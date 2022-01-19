Ролик собрал 2,5 миллиона лайков.

Накануне Кэролайн, мать 53-летнего актера, режиссера и хип-хоп исполнителя Вилла Смита, отметила 85-летие.

В Instagram звезда опубликовал видео с зажигательными танцами на вечеринке по этому поводу.

"85! С днем Рождения, Мама. Давайте так танцевать до 100 лет", - подписал ролик Смит.

Трогательный ролик, на котором звезда Голливуда танцует с мамой под песню Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody" в ресторане, собрал уже 2,5 миллиона лайков и свыше 40 тысяч комментариев.

Ранее Уилл Смит поднялся на шпиль самого высокого небоскреба в мире Burj Khalifa.

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