Представитель актера уже отреагировал на судебный иск женщины.

Экс-возлюбленная известного американского актера Николаса Кейджа - Кристина Фултон - подала на него в суд. Об этом сообщает ВВС.

Причиной судебного иска является нападение на нее их общего сына Уэстона Коппола Кейджа. В иске Кристина отметила, что получила опасные для жизни травмы после того, как 34-летний мужчина набросился на нее с кулаками. В частности, по словам женщины, она получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, травмы шеи и горла, зубов, живота и посттравматическое стрессовое расстройство. Инцидент случился в прошлом году, однако бывшая актера хочет не оставлять это дело без наказания.

Фултон также утверждает, что Николас знал о "длительной истории психических и психологических расстройств" сына, однако ничего не делал для того, чтобы изменить его поведение. Женщина также обвинила актера в том, что он купил квартиру по соседству со своим собственным жильем наследнику, неоднократно брал его на поруки из тюрьмы и употреблял с ним алкоголь, хотя знал, что у сына есть проблемы и злоупотреблением крепкими напитками.

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Реакция представителя Николаса Кейджа

Представитель Кейджа назвал иск Кристины "несерьезным".

"Уэстон - это 34-летний мужчина. Господин Кейдж никак не контролирует поведение сына и не несет ответственности за предполагаемое нападение Уэстона на его мать", - прокомментировал адвокат актера.

К слову, Николас и Кристина были в отношениях с 1988 года. Пара была вместе три года, у них родился сын Уэстон. В 2009 году женщина также подала в суд на актера из-за того, что он задолжал ей 13 миллионов долларов.

Напомним, ранее P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии, остался без адвоката.

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