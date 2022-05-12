Участники конкурса таким образом поддержали Украину.

Участники Евровидения 2022 из разных стран спели украинскую песню Stefania, которую в этом году на сцене конкурса исполняет группа Kalush Orchestra.

Несмотря на то, что многие представители разных стран не понимают слова песни и в целом украинский язык, они попытались повторить первую строчку припева "Стефанія мамо мамо Стефанія".

Так, попытались спеть украинский хит представительница Литвы Моника Лю, Швейцарии Мариус Бер, группа из Исландии Systur, представительница Нидерландов S10, представитель Эстонии Стефан и группа из Франции Alvan & Ahez.

Стоит отметить, что не у всех получилось правильно выговорить слова, но в целом видео получилось очень трогательным. Сегодня поддержка Европы чувствуется как никогда!

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления попали в финал Евровидения 2022.

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