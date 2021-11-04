Олег Плахотнюк рассказал, зачем он решил принять участие в проекте.

Участник реалити "Холостячка 2" Олег Плахотнюк раскрыл душераздирающие факты о себе. Оказалось, мужчина решился принять участие в проекте не просто так.

На своей странице в Instagram Плахотнюк написал историю о том, зачем он пошел на шоу.

По словам мужчины, до проекта его эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Плахотнюк был в растерянности, он не знал, что делать и как найти счастье в личной жизни.

"Но, я - "парное животное", мне нужен человек рядом, человек ради которого хочется просыпаться и рядом ложиться спать, творить, ухаживать и окружать заботой", - признался Плахотнюк.

Мужчина признался, что еще с самого детства у него есть потребность в любви. Когда ему было всего полтора года, его взяли на воспитание бабушка и дедушка. Они дали Плахотнюку все, что могли. Но он так и не получил настоящей родительской любви.

Именно поэтому он так остро нуждался в теплых отношениях. Плахотнюк всегда мечтал о любви, но не мог найти вторую половинку. Именно в тот момент, когда мужчина был на распутье, ему предложили принять участие в проекте "Холостячка 2".

По словам Плахотнюка, он согласился на реалити только тогда, когда узнал, кто станет главной героиней шоу. Оказалось, мужчине уже давно нравилась Злата Огневич.

"Злата мне нравилась всегда, я наблюдал за ней ещё с 2010 года, потом на "Евровидении", знал о её пути в политике и почти весь песенный репертуар! Именно присутствие этой миниатюрной, кареглазой брюнетки и перевесило моё решение в сторону участия на проекте", - признался Плахотнюк.

Напомним, в седьмом эпизоде реалити Плахотнюк потерпел фиаско. После неудачного свидания с Огневич он написал разгромный пост и отметил, что ему "было больно".

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Автор: Виолетта Орлова