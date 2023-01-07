Саша Мудрая призвала не заставлять русскоговорящих переходить на украинский.

Саша Мудрая из 12 сезона шоу "Холостяк" попросила поклонников не нападать на людей, которые продолжают разговаривать на русском языке. Она отметила, что сотни тысяч солдат, которые сражаются за свободу Украины, говорят на русском.

"Люди, да что с вами? Как можно до сих пор не понимать, что нам нужно объединиться, невзирая ни на что?", - написала Саша в инста-сториз.

По ее словам, чем больше люди давят на русскоговорящих и заставляют их переходить на украинский, тем больше они "разжигают" сопротивление. Мудрая добавила, что агрессия порождает только агрессию.

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"К чему все эти оскорбления? Претензии, угрозы, сообщения о том, чтобы я обратно не возвращалась в Украину и что именно из-за таких как я началась война, - просто не справедливы", - добавила Саша.

Также она призвала быть человечнее и иметь терпение. По ее словам, никто не в праве указывать человеку, как ему общаться.

Напомним, Саша Мудрая стала финалисткой 12 сезона шоу "Холостяк". Совсем скоро станет известно, вручит ли Алекс Топольский ей кольцо в финале шоу.

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