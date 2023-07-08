Андрей Хветкевич и его партнер планируют воспользоваться услугами сурмамы, однако это очень дорого.

Участник второго сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич, который боролся за сердце Златы Огневич, однако затем совершил каминг-аут и женился на возлюбленном по имени Филиппе, рассказал о планах стать отцом.

Он и его избранник хотят завести ребенка, однако не спешат. Хветкевич станет отцом чуть позже, когда будет уверен в своей финансовой стабильности.

"Я хочу, чтобы было все более стабильно в нашей семье. Потому что мой бизнес - это компания в Украине. Из-за войны я вижу проблемы, заказов меньше... Есть нестабильность в Украине... Если мы будем заниматься вопросом о ребенке, это будет суррогатное материнство, и это недешево", - признал Хветкевич в интервью славе Демину.

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По словам бизнесмена, услуги сурмамы требуют немалых средств. Даже для того, чтобы начать искать женщину, которая согласится выносить и родить ребенка для Хветкевича и его избранника, нужно много денег.

"Мне нужно как минимум 50 тысяч долларов на начала этого процесса, это не маленькие деньги", - отметил участник "Холостячки".

Также Хветкевич рассказал, что он не заключал брачный контракт со своим мужем. Их отношения строятся на доверии. Кроме этого, бизнесмен считает, что ему нечего делить со своим избранником.

Что известно об Андрее Хветкевиче

Бизнесмен боролся за сердце Златы Огневич во втором сезоне шоу "Холостячка". Впрочем, певица выбрала другого, а с Хветкевичем у нее сохранились теплые дружеские отношения. Впоследствии бизнесмен совершил каминг-аут. Он рассказал, что встретил свою любовь.

Недавно Хветкевич и его избранник сыграли свадьбу, на которой была и Огневич. Там она попала в курьез.

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