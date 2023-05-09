Она перепутала дресс-код.

Украинская певица Злата Огневич побывала на свадьбе Андрея Хветкевича и его возлюбленного Филиппе. Согласно дресс-коду мероприятия, гости должны были появиться в зеленых образах с золотыми элементами.

И если Хветкевич со своим любимым предстали на самом важном событии в жизни в зеленых костюмах с золотыми галстуками, то Огневич пришла в белом мини-платье.

"Я была в секунде от провала. Я неправильно поняла дресс-код. Думала, или зеленый, или золотой, а оказалось, нужно было быть только в зеленом", - рассказала певица в инста-сториз.

Видео дня

К счастью, ее спасла девушка Аня из Украины, которая подобрала ей зеленое платье.

"Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры", – добавила Злата.

Однако сам Хветкевич отметил, что Злата красивая в любом платье.

Личная жизнь Андрея Хветкевича

Мужчина был участником второго сезона реалити "Холостячка", где боролся за сердце Златы Огневич. Девушка не выбрала его, однако они остались в хороших отношениях.

Позже мужчина совершил каминг-аут. Он рассказал, что влюбился в мексиканца Фелиппе, которому вскоре сделал предложение. Мужчины были знакомы еще до участия Хветкевича в шоу, но сошлись только после его вылета из проекта. На днях они сыграли свадьбу в Мексике.

Вас также могут заинтересовать новости: