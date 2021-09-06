Умер отец голливудского актера Хью Джекмана.

Голливудский актер Хью Джекман 5 сентября потерял отца. Мужчина скончался от рака.

"Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он сейчас нашел спокойствие в мире с Богом", - написал звезда в своем инста-блоге.

Стоит отметить, что и сам Хью Джекман боролся с раком. В 2013 году он узнал о своем онкозаболевании. Ему удалили три злокачественных образования из носа и одно - с плеча. А также он перенес шесть операций.

Чем известен Хью Джекман

Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс".

Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством критиков признана работа в детективном триллере "Пленницы". Также широко известен по фильмам "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч"", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи" и "Австралия".

Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).

Автор: Диана Могилевич