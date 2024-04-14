Артистка поделилась, что изменила в себе с помощью пластической хирургии.

Известная украинская певица Слава Каминская недавно сделала сразу несколько пластических операций на лице и груди. Выяснилось, что причиной повторной операции на груди стало то, что у звезды лопнул старый имплант.

Каминская призналась, что планировала сделать пластику еще в прошлом году. Артистка хотела изменить форму своих век, то есть сделать блефаропластику. Однако, по словам певицы, она перенесла свои планы из-за новых отношений и переезда на Тенерифе.

Исполнительница удивила тем, что у нее лопнул имплант, и ей все-таки пришлось сделать пластическую операцию:

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Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой внушил мне, что мне ничего не нужно, я и так красивая, но тут случилось "чудо" - у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормили двоих детей и им 19 лет.

Слава решила делать операции у хирурга, которая работает в Ужгороде и Ереване. Артистка решилась сразу на несколько хирургических вмешательств и объяснила это тем, что она все равно будет находиться под общим обезболивающим, поэтому лучше сделать все и сразу.

"Я решила, что если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, комки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция коленей. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", - рассказала Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская показала видео из палаты и себя до операции.

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