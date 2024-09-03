Алла Пугачева переехала из Израиля в другую страну вместе с детьми

Она до сих пор находится в Латвии.

Российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения в Украину уехала в Израиль, теперь живет в Латвии. Недавно она приезжала на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, там она и осталась вместе со своими детьми - Лизой и Гарри.

Как сообщают росСМИ, примадонна и вовсе может отправить своих детей учиться в новую школу в Латвии. Также отмечается, что певица не захотела возвращаться в Израиль из-за того, что ей не подходит климат.

Россияне пришли в бешенство из-за того, что Пугачева может позволить себе жить, где она хочет. Как всегда, ее захейтили в сети.

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Что пишут россияне

"Как же они надоели, они сделали свой выбор, их поступки и слова омерзительны, не жаль ни ее, ни детей"

"А кто её тут слушать будет? Её песенки спеты. Пусть вместе с Лаймой поёт на берегу Балтики"

"Какая она мерзкая. Ей уже ничего не поможет"

"Она предала свою родину и хочет, чтобы ее еще кто-то любил"

Напомним, ранее известный украинский журналист объяснил, почему некоторые украинцы благосклонны к Пугачевой во время войны.

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