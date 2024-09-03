Алла Пугачева переехала из Израиля в другую страну вместе с детьми

Российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения в Украину уехала в Израиль, теперь живет в Латвии. Недавно она приезжала на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, там она и осталась вместе со своими детьми - Лизой и Гарри.
Как сообщают росСМИ, примадонна и вовсе может отправить своих детей учиться в новую школу в Латвии. Также отмечается, что певица не захотела возвращаться в Израиль из-за того, что ей не подходит климат.
Россияне пришли в бешенство из-за того, что Пугачева может позволить себе жить, где она хочет. Как всегда, ее захейтили в сети.
Что пишут россияне
- "Как же они надоели, они сделали свой выбор, их поступки и слова омерзительны, не жаль ни ее, ни детей"
- "А кто её тут слушать будет? Её песенки спеты. Пусть вместе с Лаймой поёт на берегу Балтики"
- "Какая она мерзкая. Ей уже ничего не поможет"
- "Она предала свою родину и хочет, чтобы ее еще кто-то любил"
Напомним, ранее известный украинский журналист объяснил, почему некоторые украинцы благосклонны к Пугачевой во время войны.