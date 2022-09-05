Исполнительница рассказала, что выходила на сцену даже во время борьбы с раком.

Победительница 9 сезона шоу "Голос страны" Оксана Муха огорошила известием. Оказывается, она последний год своей жизни боролась с раком.

"Готова рассказать о моем непростом годе. Моя боль. Готова, потому что считаю, что победила. Так думаю, потому что теперь знаю, каково это - бороться с раком. Я пережила, мне переболело, и теперь знаю, что победить - это реально, потому что так должно быть", - написала артистка на своей странице в Instagram.

По ее словам, она почти год боролась за жизнь, вступив в бой с онкологией. Муха подчеркнула, что рак - это не приговор. Но это - сложное испытание, ведь человек закрывается даже от самых близких друзей.

"Я очень благодарна всем, кто поддержал и продолжает поддерживать меня на этом пути. Желаю каждому онкобольному найти свой путь к выздоровлению. И желаю не потерять веру. Потому что у Бога все возможно", - написала Оксана.

Она добавила, что переосмыслила все в своей жизни - и что мало побыла с родными, и что слишком много работала.

Кроме того, победительница "Голоса страны" рассказала, что выходила на сцену даже во время борьбы с раком.

"Даже не думала, что могу отменить концерты, даже во времени, потому что вы меня ждете. Поэтому мы с вами виделись в декабре 2021-го во Львове, в январе 2022 - в Виннице, Киеве и Ивано-Франковске, и даже в феврале 2022 в Праге, когда мне говорили, что это невозможно... Но я знала, что у Бога все возможно", - добавила она.

Напомним, благодаря поддержке зрителей победительницей девятого сезона шоу "Голос страны" стала "реинкарнация цветка Цисык", которую тренеры назвали "душой украинского народа", Оксана Муха из команды Dan Balan. Кроме почетного звания "Голос страны" Оксана получила в подарок главный приз – квартиру в Киеве.

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