Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что нужно выступать против президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Жаира Болсонару.
"Миром правят гангстеры: агент Оранж Дональд Трамп, парень из Бразилии Болсонаро и Путин. Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни угрызений совести. И мы должны выступить против таких бандитов", - сказал режиссер.
Отметим, Спайк выступил с таким заявлением во время проведения Каннского кинофестиваля. В этом году именно он возглавил жюри, а вместе с ним фильмы конкурса будут судить французские актеры Милен Фармер, Тахар Рахим, Мелани Лоран, американка Мэгги Джиленхолл, французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, его коллеги из Австрии (Джессика Хауснер), Бразилии (Клебер Мендонса Фильо) и корейский актер Сан Кан Хо.
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